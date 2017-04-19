Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
КНДР превратила советский танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
14:36 (мск), источник: Publika.md

В ближайшие дни Молдову ожидает похолодание, дожди и снег

В ближайшие несколько суток в Молдове будет все холоднее. Завтра по всей стране ожидаются дожди, местами мокрый снег. В Кишиневе всего до плюс трех.

Источник: Publika.md

Такой же погода будет и в пятницу, потом дожди прекратятся, но ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

В ночи на воскресенье и понедельник в воздухе до минус трех, а на поверхности почвы — до шести градусов мороза.

Днем на Радоницу до плюс 13-ти, а дальше температура воздуха будет постепенно расти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+12°
переменная облачность
771 мм рт. ст.
повышенное
82 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь