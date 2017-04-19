В ближайшие дни Молдову ожидает похолодание, дожди и снег

Такой же погода будет и в пятницу, потом дожди прекратятся, но ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

В ночи на воскресенье и понедельник в воздухе до минус трех, а на поверхности почвы — до шести градусов мороза.

Днем на Радоницу до плюс 13-ти, а дальше температура воздуха будет постепенно расти.