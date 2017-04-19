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13:03 (мск), источник: АиФ Крым

Водохранилище в Феодосии продолжают наполнять

На сегодняшний день объем воды в водохранилище достигает около 10 млн куб. м.

ГУП «Вода Крыма» продолжает работу по наполнению водохранилища в Феодосии, передает Крыминформ со ссылкой на представителя феодосийского подразделения водопоставляющего предприятия.

«Объем составляет порядка 10 млн кубов. Кроме того, на этой неделе планируется замена участка трубопровода по улице Федько», — отчитался сотрудник предприятия.

Согласно данным, предоставленным феодосийским филиалом «Воды Крыма», в их регионе потребляется не более 50 тыс куб. м воды в сутки.

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