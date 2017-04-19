Синоптики обещают петербуржцам прохладную погоду, без существенных осадков
Сегодня в Петербурге синоптики обещают прохладный день: +1…+3, без существенных осадков.
Сегодня в Петербурге синоптики обещают прохладный день: +1…+3, без существенных осадков.
В Ленинградской области, в зависимости от района чуть теплее 0…+4, и тоже без осадков. Такой характер погоды нам диктует атлантический антициклон, который сейчас господствует на
Однако уже завтра характер погоды изменится. Осадки будут в виде дождя, ночью мокрый снег.
В выходные дни дневная температура поднимется: +2…+7. Ночные показатели будут около ноля.
В Ленинградской области до минус пяти. На дорогах возможна гололедица. Будьте осторожны!