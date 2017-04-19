Синоптики обещают петербуржцам прохладную погоду, без существенных осадков

В Ленинградской области, в зависимости от района чуть теплее 0…+4, и тоже без осадков. Такой характер погоды нам диктует атлантический антициклон, который сейчас господствует на Северо-Западе.

Однако уже завтра характер погоды изменится. Осадки будут в виде дождя, ночью мокрый снег.