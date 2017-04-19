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14:04 (мск), источник: Publika.md

Радары НАСА получили «фотографию» опасного астероида 2014 JO25

Радарные станции НАСА получили первые фотографии крупного астероида 2014 JO25, который сблизится с Землей сегодня ночью, пролетев в почти двух миллионах километров от поверхности планеты, сообщает сайт агентства.

Ученые НАСА воспользовались этой возможностью для получения точных данных по форме и устройству этого астероида, «обстреляв» его при помощи мощного радара в Голдстоуне и используя отражающиеся радиоволны для оценки размеров и прочих физических характеристик 2014 JO25.

Этот астероид оказался похож по форме на «гантелю» или «сапожок», что роднит его с кометой Чурюмова-Герасименко, которую изучал зонд «Розетта» до сентября прошлого года. Как и комета, это небесное тело возникло в результате столкновения двух менее крупных астероидов. Диаметр более крупного «полушария» 2014 JO25 составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены, пишет РИА Новости.

Как надеются ученые, новые фотографии этого объекта, которые будут получены сегодня ночью и в последующие два дня при помощи радаров НАСА и 300 метрового радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, помогут уточнить размеры 2014 JO25 и раскрыть тайны его рождения.

Данный астероид входит в каталог PHA — перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

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