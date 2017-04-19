В Новокузнецке угонщик совершил ДТП на угнанном автомобиле

В южной столице Кузбасса мужчина угнал автомобиль и совершил на нем ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился 24-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли автомобиль Toyota Crown. Хозяин машины оставил автомобиль на СТО, где производился кузовной ремонт. Ключ зажигания был в замке. Иномарка исчезла из ремонтного бокса через несколько дней.

Вскоре полицейские нашли машину в одном из дворов по улице Смирнова. Угонщик бросил её, врезавшись сразу в два припаркованных автомобиля. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым оказался Амелин Дмитрий Евгеньевич, 15.07.1992 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-37−34−42, 8−983−213−2858, 8−904−578−1739 либо на телефон «02».

Анонимность гарантируется.