В Новокузнецке угонщик совершил ДТП на угнанном автомобиле
Сумма ущерба составила 100 000 рублей.
Сумма ущерба составила 100 000 рублей.
В южной столице Кузбасса мужчина угнал автомобиль и совершил на нем ДТП.
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Вскоре полицейские нашли машину в одном из дворов по улице Смирнова. Угонщик бросил её, врезавшись сразу в два припаркованных автомобиля. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемым оказался Амелин Дмитрий Евгеньевич,
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-37−34−42, 8−983−213−2858, 8−904−578−1739 либо на телефон «02».
Анонимность гарантируется.