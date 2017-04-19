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13:42 (мск), источник: Вести.Ru

Владельца котокафе осудили за обман

В Сингапуре владельца популярного котокафе Cuddles Cat Cafe приговорили к двухнедельному заключению и штрафу в 3500 сингапурских долларов (примерно 2500 долларов США) за нарушение условий лицензии и предоставление властям заведомо ложных данных.

Сингапурское Управление по вопросам питания и ветеринарии проинформировало в выпущенном по данному вопросу заявлении, что расследование в отношении владельца кафе, 33-летнего Джонатана Тан Вэй-дэ, началось в октябре 2014 года, сообщает Straits Times.

Выяснилось, что бизнесмен предоставил властям фальшивые сведения о здоровье «работавших» в кафе кошек при подаче заявления на разрешение держать в кафе животных для их общения с посетителями.

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Дальнейшее расследование показало, что владелец кафе не заботился должным образом о здоровье своих «подопечных» и, в частности, не делал им анализ на токсоплазмоз — заболевание, опасное как для животных, так и для людей.

В итоге от Тана потребовали немедленно закрыть заведение и удалить из него всех животных. Затем дело было передано в полицию, что и привело в итоге к уголовному наказанию для мужчины.

Концепция котокафе, где посетители в целях релаксации могут общаться с котами и кошками различных пород и расцветок, впервые появилась в Японии. Впоследствии эти заведения стали открываться в Юго-Восточной Азии, а затем и по всему миру.

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