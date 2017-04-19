Свердловских водителей с декабря начнут штрафовать за отсутствие знака «Шипы»
Сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.
Сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начнут штрафовать автолюбителей Свердловской области за отсутствие знака «Шипы» только после наступления календарной зимы — с 1 декабря 2017 года, сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.
С 4 апреля в России действует новая редакция Правил дорожного движения, предусматривающая штрафы за отсутствие опознавательных знаков, в частности, знаков «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель».
«Я дал команду — никого не трогать, штрафовать за отсутствие знака “Шипы” начнут только со следующей зимы, с 1 декабря, чтобы у водителей было время и не создавались противоречия. Отказались от штрафов
По словам собеседника агентства, автоинспекторы также будут особо следить за наличием предупреждающих знаков у начинающих водителей.
При этом Демин заявил, что у него есть претензии к прописанной в законах дате наступления зимы, которая не зависит от реального климата в том или ином регионе.
«По закону за отсутствие знака “Шипы” штрафовать на 500 рублей будут с 1 декабря по 1 марта. Сейчас нам нужно добиться внесения изменений в закон, чтобы субъект РФ сам определял параметры зимы. Потому что на Урале зима начинается не с 1 декабря, а уже в ноябре лежит снег», — сказал он.