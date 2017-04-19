Свердловских водителей с декабря начнут штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начнут штрафовать автолюбителей Свердловской области за отсутствие знака «Шипы» только после наступления календарной зимы — с 1 декабря 2017 года, сейчас нарушителей наказывать не будут независимо от погодных условий. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.

С 4 апреля в России действует новая редакция Правил дорожного движения, предусматривающая штрафы за отсутствие опознавательных знаков, в частности, знаков «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель».

«Я дал команду — никого не трогать, штрафовать за отсутствие знака “Шипы” начнут только со следующей зимы, с 1 декабря, чтобы у водителей было время и не создавались противоречия. Отказались от штрафов из-за спекулянтов, которые начали продавать знаки “Шипы” по полторы тысячи», — сказал Демин.

По словам собеседника агентства, автоинспекторы также будут особо следить за наличием предупреждающих знаков у начинающих водителей.

При этом Демин заявил, что у него есть претензии к прописанной в законах дате наступления зимы, которая не зависит от реального климата в том или ином регионе.

«По закону за отсутствие знака “Шипы” штрафовать на 500 рублей будут с 1 декабря по 1 марта. Сейчас нам нужно добиться внесения изменений в закон, чтобы субъект РФ сам определял параметры зимы. Потому что на Урале зима начинается не с 1 декабря, а уже в ноябре лежит снег», — сказал он.