В Новосибирске к субботе потеплеет до + 20

В Новосибирске прогноз погоды в ближайшие дни будет переменчивый. Но к концу недели ожидается значительное потепление до + 20 градусов по Цельсию.

«Сейчас погода неустойчивая. Периоды с осадками чередуются с периодами без осадков, колеблется температура от теплой до холодной», — отметил Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

Осадки ожидаются в ночь на 20 апреля и днем 22 апреля по западу области. А между этими днями в основном осадков не будет. Ночью 20 и 22 апреля температура воздуха опуститься до 0 градусов, местами до +6 градусов, а ночью 21 апреля похолодает. Температура будет от 0 до -5. Днем 20 апреля будет +4… +9 градусов. Зато днем 21 и 22 апреля в области установится солнечная погода, температура воздуха будет +12 +19 градусов по Цельсию.