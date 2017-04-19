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13:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске к субботе потеплеет до + 20

В ближайшие дни погода будет неустойчивой, но к выходным установится.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске прогноз погоды в ближайшие дни будет переменчивый. Но к концу недели ожидается значительное потепление до + 20 градусов по Цельсию.

«Сейчас погода неустойчивая. Периоды с осадками чередуются с периодами без осадков, колеблется температура от теплой до холодной», — отметил Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

Осадки ожидаются в ночь на 20 апреля и днем 22 апреля по западу области. А между этими днями в основном осадков не будет. Ночью 20 и 22 апреля температура воздуха опуститься до 0 градусов, местами до +6 градусов, а ночью 21 апреля похолодает. Температура будет от 0 до -5. Днем 20 апреля будет +4… +9 градусов. Зато днем 21 и 22 апреля в области установится солнечная погода, температура воздуха будет +12 +19 градусов по Цельсию.

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