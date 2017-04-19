Актриса из «Реальных пацанов», у которой угнали BMW, прошла полиграф

Актриса из сериала «Реальные пацаны» Юлия Колмогорова, чей автомобиль BMW был угнан в конце марта, прошла полиграф. Об этом известная пермячка сообщила на своей страничке в соцсетях. На проверку женщина решилась сама. С помощью детектора лжи правоохранители выясняли, имеет ли женщина отношение к угону, знает ли, где ее транспортное средство находится сейчас.