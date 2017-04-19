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13:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Актриса из «Реальных пацанов», у которой угнали BMW, прошла полиграф

Пермячка добровольно решилась на проверку.

Актриса из сериала «Реальные пацаны» Юлия Колмогорова, чей автомобиль BMW был угнан в конце марта, прошла полиграф. Об этом известная пермячка сообщила на своей страничке в соцсетях. На проверку женщина решилась сама. С помощью детектора лжи правоохранители выясняли, имеет ли женщина отношение к угону, знает ли, где ее транспортное средство находится сейчас.

Результаты исследования станут известны позднее.

«Друзья, я не угоняла свою машину! Я не знаю, кто это сделал и где она сейчас», — написала актриса.

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