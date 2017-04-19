Актриса из «Реальных пацанов», у которой угнали BMW, прошла полиграф
Пермячка добровольно решилась на проверку.
Пермячка добровольно решилась на проверку.
Актриса из сериала «Реальные пацаны» Юлия Колмогорова, чей автомобиль BMW был угнан в конце марта, прошла полиграф. Об этом известная пермячка сообщила на своей страничке в соцсетях. На проверку женщина решилась сама. С помощью детектора лжи правоохранители выясняли, имеет ли женщина отношение к угону, знает ли, где ее транспортное средство находится сейчас.
Результаты исследования станут известны позднее.
«Друзья, я не угоняла свою машину! Я не знаю, кто это сделал и где она сейчас», — написала актриса.