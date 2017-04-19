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15:15 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде изменили дату общегородского субботника

В Калининграде изменили дату общегородского субботника. Его перенесли с 22 на 29 апреля. Об этом рассказал зампредседателя Горсовета Олег Быков в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

Источник: Аргументы и факты

«Консолидировано решение было принято в правительстве и администрации города. Депутатский корпус в курсе: 29 апреля будет общегородской субботник», — сообщил Быков.

Планируется, что сотрудники администрации Калининграда и подведомственных муниципальных предприятий выйдут на уборку парка Центрального и Южного парков, работы по уборке будут организованы также в парковой зоне на ул. Ялтинской, в сквере по ул. Яналова — Каштановая аллея, в зеленых зонах на ул. Дм. Донского, в пер. Сухумском, на ул. Челюскинской.

При этом муниципалитеты сами решают, когда проводить субботники.

Отметим, субботник пройдет в Центральном парке Калининграда 22 апреля, начало в 10.00.

Жителям области предлагают к ним присоединиться, чтобы к майским праздникам привести в порядок зеленые зоны и места массового отдыха.

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