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17:41 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начали принудительно сносить самовольно построенное здание на Матвеевском рынке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Снос самовольно построенного на территории Матвеевского рынка здания площадью более 2 тыс. квадратных метров начался в Москве, сообщил «Интерфаксу» представитель столичного управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) Тимур Коробицын.

Источник: Агентство «Москва»

«19 апреля в принудительном порядке с привлечением специализированной организации начался снос здания на территории Матвеевского рынка, признанного самовольной постройкой», — сказал Коробицын.

По его словам, столичным управлением ФССП на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы, возбуждено исполнительное производство в отношении ООО Торговый комплекс «Гесплей». Согласно решению суда должник должен был в течение месяца снести самовольно построенное здание площадью 2 тыс. 189 кв.м.

«Представители должника были надлежавшим образом уведомлены о возбуждении исполнительного производства и о сроках для добровольного исполнения решения суда. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено», — заявил представитель ведомства.

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