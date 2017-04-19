В Москве начали принудительно сносить самовольно построенное здание на Матвеевском рынке

«19 апреля в принудительном порядке с привлечением специализированной организации начался снос здания на территории Матвеевского рынка, признанного самовольной постройкой», — сказал Коробицын.

По его словам, столичным управлением ФССП на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы, возбуждено исполнительное производство в отношении ООО Торговый комплекс «Гесплей». Согласно решению суда должник должен был в течение месяца снести самовольно построенное здание площадью 2 тыс. 189 кв.м.

«Представители должника были надлежавшим образом уведомлены о возбуждении исполнительного производства и о сроках для добровольного исполнения решения суда. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено», — заявил представитель ведомства.