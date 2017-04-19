Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Жена Караченцова закричала от анализов мужа - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14:12 (мск), источник: Newslab.ru

О ливнях и еще более сильном ветре предупреждают красноярцев спасатели

Дождь и снег в горах обещают жителям края синоптики. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях 19 апреля рассылает красноярцам портал 112.krskstate.ru.

Дождь в центральных районах и снег в горах обещают жителям края синоптики. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях 19 апреля рассылает красноярцам портал предупреждения о ЧС 112.krskstate.ru.

В центральных и южных районах края ожидаются сильные осадки, а в горах юга вместо дождя будет идти снег. Автомобилистов призывают к максимальной осторожности, потому что на дорогах ожидается гололед. Сопровождаться непогода будет сильным ветром — ночью в центральных и южных районах порывы будут достигать скорости 25−27 м/сек, а днем скорость ветра снизится до 15−20 м/сек. Такая же погода ждет жителей соседней Хакасии.

Напомним, штормовые предупреждения синоптики и спасатели рассылают уже несколько дней подряд — с 15 апреля. Сильных разрушений ветер не принес, но жители города сообщали об упавших со строящегося здания листах фанеры, а также упавшем заборе.

Вы можете сообщить об этом другим пользователям, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»:

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В питьевой воде из красноярских магазинов нашли излишек аммиака и нитритов
Медведев в Госдуме прокомментировал расследование Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь