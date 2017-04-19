О ливнях и еще более сильном ветре предупреждают красноярцев спасатели

Дождь в центральных районах и снег в горах обещают жителям края синоптики. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях 19 апреля рассылает красноярцам портал предупреждения о ЧС 112.krskstate.ru.

В центральных и южных районах края ожидаются сильные осадки, а в горах юга вместо дождя будет идти снег. Автомобилистов призывают к максимальной осторожности, потому что на дорогах ожидается гололед. Сопровождаться непогода будет сильным ветром — ночью в центральных и южных районах порывы будут достигать скорости 25−27 м/сек, а днем скорость ветра снизится до 15−20 м/сек. Такая же погода ждет жителей соседней Хакасии.

Напомним, штормовые предупреждения синоптики и спасатели рассылают уже несколько дней подряд — с 15 апреля. Сильных разрушений ветер не принес, но жители города сообщали об упавших со строящегося здания листах фанеры, а также упавшем заборе.

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