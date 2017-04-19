162 участника в Иркутской области написали Тотальный диктант на «отлично»
В регионе подвели итоги акции по проверке грамотности. А вообще 8 апреля текст автора Леонида Юзефовича записывали почти 2000 человек.
В регионе подвели итоги акции по проверке грамотности. А вообще 8 апреля текст автора Леонида Юзефовича записывали почти 2000 человек.
Отличников наградят в Иркутске 25 апреля в 6 часов вечера в актовом зале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, это здание бывшего Иняза на Ленина, 8.