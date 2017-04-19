Глава областной ГИБДД Юрий Демин раскритиковал работу такси в Екатеринбурге

Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин выступил с критикой в адрес некорректной работы диспетчерских служб, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, и самих таксистов, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 19 апреля.

По словам руководителя ГИБДД, причина некорректного поведения таксистов и отсутствия безопасности для пассажиров на такси в первую очередь заключается в том, что сами граждане терпят к себе такое отношение.

«Мы периодически делаем так называемую “контрольную закупку”, когда сотрудник инспекции вызывает такси, чтобы доехать, к примеру, до аэропорта “Кольцо” с ребенком. В итоге приезжает гражданин СНГ, который находится здесь всего два месяца, на “Дэу Нексии”, которую он взял у друга, и он понятия не имеет, куда нужно ехать. Более того, он берет ребенка без детского кресла, но и допускает при этом ДТП. Это неправильно», — отметил Юрий Демин.

Такая проблема сложилась давно, когда появились диспетчерские службы, предоставляющие услуги заказа такси. Они не отвечают за безопасность и за качество выполненной работы. И эта тенденция сложилась давно, в результате чего всплывают неприятные истории с водителями такси.

«Мы специально проанализировали категорию дорожных происшествий с участием жителей государств СНГ за рулем и пришли к твердому убеждению, что 80% из них — так называемые “бомбилы”, которые спешат по дороге с большим количеством нарушений ПДД», — сообщил начальник областного ГИБДД.