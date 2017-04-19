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14:11 (мск), источник: VN.ru

Чешский вратарь «Сибири» застрял на джипе в деревне

Посреди снега и грязи застрял на своем внедорожнике голкипер хоккейной «Сибири», чех Александр Салак. Для спасения хоккеиста пришлось срочно вызывать «буханку» УАЗ, сообщает паблик «АСТ-54».

Заскучавший чех решил проветриться на сибирских просторах, и в минувшее воскресенье на своем Jeep Wrangler Rubicon отправился с приятелями кататься по Новосибирской области. Сначала молодые люди посетили Маслянинский район, а оттуда поехали в Тогучинский.

Поездка не обошлась без приключений — во время штурма заснеженного поля чех посадил свой джип на «брюхо». «Салак был за рулем, хотел прочувствовать русскую глубинку, устроить Off-road, вот и засадил свой джип», — рассказал администратор молодежной команды Вадим Берестов. В итоге звездную компанию спас дядя Вадим на УАЗе.

Любопытство Александра Салака к сибирским просторам можно понять — одна только Новосибирская область в два раза больше Чехии. Если же брать Сибирский федеральный округ в целом, то по площади он превышает весь Евросоюз, и это без Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого округов, которые географически также относятся к Сибири.

Подписчики паблика отметили радостную улыбку Салака на фото и благосклонно вынесли вердикт: «Только и может у ворот стоять, а рулить не умеет». «УАЗ рулит», — подытожили они.
Напомним, чешский вратарь Александр Салак выступает за новосибирскую команду с декабря 2014 года, и вместе с ней два года назад завоевал бронзовые медали. Осенью прошлого года в матче со «Спартаком» голкипер получил тяжелую травму колена и пропустил остаток сезона. В апреле Салак возобновил тренировки и вместе с «Сибирью» готовится к новому сезону.

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