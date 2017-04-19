Чешский вратарь «Сибири» застрял на джипе в деревне

Заскучавший чех решил проветриться на сибирских просторах, и в минувшее воскресенье на своем Jeep Wrangler Rubicon отправился с приятелями кататься по Новосибирской области. Сначала молодые люди посетили Маслянинский район, а оттуда поехали в Тогучинский.

Поездка не обошлась без приключений — во время штурма заснеженного поля чех посадил свой джип на «брюхо». «Салак был за рулем, хотел прочувствовать русскую глубинку, устроить Off-road, вот и засадил свой джип», — рассказал администратор молодежной команды Вадим Берестов. В итоге звездную компанию спас дядя Вадим на УАЗе.