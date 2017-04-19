В Перми чиновник спас котенка от бродячих собак

Глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин спас котенка от стаи бродячих собак. Об этом чиновник сообщил на своей страничке в соцсетях.

«Сегодня на эспланаде практически отбил котенка у бродячих собак. Бедолага прямо по брюкам вскарабкался мне в руки. От собак мы с ним отбились директорским портфелем, но выпустить на улицу уже не по-христиански. Забрал домой», — рассказал пермяк.