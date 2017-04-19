В Перми чиновник спас котенка от бродячих собак
Также он нашел питомцу новых хозяев.
Также он нашел питомцу новых хозяев.
Глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин спас котенка от стаи бродячих собак. Об этом чиновник сообщил на своей страничке в соцсетях.
«Сегодня на эспланаде практически отбил котенка у бродячих собак. Бедолага прямо по брюкам вскарабкался мне в руки. От собак мы с ним отбились директорским портфелем, но выпустить на улицу уже не
В итоге питомец обрел новый дом — чиновник нашел котенку новых хозяев.