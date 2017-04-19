Омская область оказалась второй в Сибири по заболеваемости раком

Сегодня, 19 апреля заместитель главврача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Олег Леонов подвел итоги 2016 года по количеству заболевших раком. По его словам, лидером по Сибири стал Алтайский край, в котором на 100 тысяч населения приходится 500 заболевших.

— Вторую строчку занимает Омская область, имеем около 470 на 100 000 населения, — цитирует Леонова телеканал «Продвижение».

При этом, согласно статистики, смертность от онкозаболеваний снизилась с 200 до 195 случаев на 100 тысяч человек.

А общественник Сергей Костарев добавил, что чаще других болеют раком омичи, живущие рядом с автомагистралями.