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14:27 (мск), источник: Om1.ru

Омская область оказалась второй в Сибири по заболеваемости раком

Первое место — у Алтайского края.

Сегодня, 19 апреля заместитель главврача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Олег Леонов подвел итоги 2016 года по количеству заболевших раком. По его словам, лидером по Сибири стал Алтайский край, в котором на 100 тысяч населения приходится 500 заболевших.

— Вторую строчку занимает Омская область, имеем около 470 на 100 000 населения, — цитирует Леонова телеканал «Продвижение».

При этом, согласно статистики, смертность от онкозаболеваний снизилась с 200 до 195 случаев на 100 тысяч человек.

А общественник Сергей Костарев добавил, что чаще других болеют раком омичи, живущие рядом с автомагистралями.

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