Переправа в Крым возобновила работу после шторма

Работа переправы была остановлена около 22.00 во вторник.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.