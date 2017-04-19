Переправа в Крым возобновила работу после шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа, движение на которой было приостановлено вечером во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа, движение на которой было приостановлено вечером во вторник
Работа переправы была остановлена около 22.00 во вторник.
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.