Весной в Перми увеличилось число жалоб на открытые люки

В Перми с конца марта резко увеличилось число сообщений об открытых люках. С 10 по 16 апреля 2017 года было зарегистрировано 22 заявки по открытым колодцам, из них — 13 на сети водопровода и девять — на сети канализации. В аналогичный период 2016 года было лишь семь заявок, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».



С начала 2017 года в Перми поступила 121 жалоба на открытые люки. Больше всего заявок зарегистрировано в Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах. Как правило, большая часть ненормативных колодцев находится на ведомственных и на бесхозных сетях.