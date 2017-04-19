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13:58 (мск), источник: Новости Перми

Весной в Перми увеличилось число жалоб на открытые люки

Всего с начала года в краевой столице был зарегистрирован 121 открытый колодец на сетях водопровода и канализации.

В Перми с конца марта резко увеличилось число сообщений об открытых люках. С 10 по 16 апреля 2017 года было зарегистрировано 22 заявки по открытым колодцам, из них — 13 на сети водопровода и девять — на сети канализации. В аналогичный период 2016 года было лишь семь заявок, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

С начала 2017 года в Перми поступила 121 жалоба на открытые люки. Больше всего заявок зарегистрировано в Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах. Как правило, большая часть ненормативных колодцев находится на ведомственных и на бесхозных сетях.

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