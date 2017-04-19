Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Что делать, если пришла опека
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Глава СНБО Украины «наговорил» на трибунал в Гааге и исчез – СМИ
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
16:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водители Ростова радуются. За автостоянку можно не платить?

Почему платные автопарковки в донской столице стали бесхозными, выяснили «АиФ на Дону».

Источник: Аргументы и факты

Больше полугода прошло с тех пор, как на ростовских улицах появились таблички, оповещающие о том, что за стоянку автомобиля теперь нужно платить.

Остались только таблички

Идея введения платных стоянок вроде бы здравая — так пытались разгрузить исторический и одновременно деловой центр города. Всё бы хорошо, но для тех, кто добирается из пригородных населённых пунктов (Рогожкино, Аксай, Камышеваха, Батайск и т. д.) должны были оборудовать перехватывающие стоянки на подъездах к центру. А вот как раз этого не сделали! Проект «Парковочное пространство» запустили в сентябре 2016 г., но альтернативных вариантов, где можно оставить железного коня, не предусмотрели.

«Далеко не каждый работающий в центре может позволить себе платить за стоянку автомобиля 35 рублей в час, — жалуется автолюбитель Ольга Ильина. — Но я вынуждена приезжать к офису на машине, поскольку из станицы Мишкинская очень тяжело попасть в Ростов на общественном транспорте. В результате ставлю авто в ближайших соседних дворах».

Действительно, окрестные придомовые территории, газоны, клумбы и даже тротуары теперь забиты машинами. На узких улочках в три ряда, мигая «аварийками», выстроились железные кони. Вот такой пока печальный итог введения платных парковок.

И это далеко не весь перечень проблем. Сотрудники «АиФ на Дону» провели своё исследование: попробовали припарковать автомобиль в платном «кармане». На улице Пушкинской, в районе дома № 54, программа показывает, что из 22 мест 16 свободны, но в реальности мест нет! Это значит, что оплатили стоянку всего 6 человек из 22.

Едем дальше. На пер. Соборный (квадрат у дома № 25) из 17 мест, по данным программы, 12 свободно, на самом же деле припарковаться негде. Здесь за парковку рассчитались всего 5 водителей из 17. Примерно такая же картина во всех районах, где действует платная парковка.

В чём же дело? Почему автолюбители, не боясь штрафа, Проект «Парковочное пространство» запустили в сентябре 2016 г., игнорируют правила оплаты?

Не договорились

Ситуация сложилась курьёзная: за полгода работы проекта оператор «Ростовского парковочного пространства» так и не смог договориться с ГИБДД о том, как и, главное, кем будет взиматься штраф за неоплаченную стоянку. У компании нет доступа к личным данным водителей, поэтому штрафы и не выписываются. По словам пресс-службы «Парковочного пространства», обязанности по привлечению к ответственности за неуплату парковки возложены на административные комиссии районов Ростова-на-Дону.

Однако и у властей на данный момент нет рычагов влияния на автолюбителей, которые не оплачивают место стоянки. Администрации города необходимо заключить контракт с МВД и правительством региона, чтобы они могли организовать доступ к базе данных ГИБДД. Сейчас этого соглашения нет. Сотрудники ГАИ эвакуируют и штрафуют только те машины, которые нарушили правила парковки, прописанные в ПДД.

Получается, что проект, на который инвестор уже потратил 103 млн. рублей, попросту не работает.

Комментарий специалиста

«На данный момент проект соглашения между МВД РФ и администрацией РО подготовлен и находится на стадии согласования, — говорит генеральный директор ООО “Ростовское парковочное пространство” (ООО “РПП”) Александр Юрьев. — Отмечу, что “Ростовское парковочное пространство” не является третьей стороной в данном соглашении. Со дня запуска первого этапа проекта и по настоящее время наши сотрудники фиксируют факты нарушения для передачи данных в районные административные комиссии».

Комментарии
1
dehkanin
Почему действуют поборы на парковке около рынка "Темерник"?
Что правоохранительные органы не видят?
"Гоги" собирают дань по 100 руб. с носа. С кем делятся?
А "парковки" около радиорынка?
Господа, "члены" из комиссий?
Это ж какие деньжищи текут?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Две женщины скончались после поминок в Волгограде
Медведев: Россия живет в условиях блокады
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Потери России от торгового кризиса с Турцией составили $1,5 млрд
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь