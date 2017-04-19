Водители Ростова радуются. За автостоянку можно не платить?

Больше полугода прошло с тех пор, как на ростовских улицах появились таблички, оповещающие о том, что за стоянку автомобиля теперь нужно платить.

Остались только таблички

Идея введения платных стоянок вроде бы здравая — так пытались разгрузить исторический и одновременно деловой центр города. Всё бы хорошо, но для тех, кто добирается из пригородных населённых пунктов (Рогожкино, Аксай, Камышеваха, Батайск и т. д. ) должны были оборудовать перехватывающие стоянки на подъездах к центру. А вот как раз этого не сделали! Проект «Парковочное пространство» запустили в сентябре 2016 г., но альтернативных вариантов, где можно оставить железного коня, не предусмотрели.

«Далеко не каждый работающий в центре может позволить себе платить за стоянку автомобиля 35 рублей в час, — жалуется автолюбитель Ольга Ильина. — Но я вынуждена приезжать к офису на машине, поскольку из станицы Мишкинская очень тяжело попасть в Ростов на общественном транспорте. В результате ставлю авто в ближайших соседних дворах».

Действительно, окрестные придомовые территории, газоны, клумбы и даже тротуары теперь забиты машинами. На узких улочках в три ряда, мигая «аварийками», выстроились железные кони. Вот такой пока печальный итог введения платных парковок.

И это далеко не весь перечень проблем. Сотрудники «АиФ на Дону» провели своё исследование: попробовали припарковать автомобиль в платном «кармане». На улице Пушкинской, в районе дома № 54, программа показывает, что из 22 мест 16 свободны, но в реальности мест нет! Это значит, что оплатили стоянку всего 6 человек из 22.

Едем дальше. На пер. Соборный (квадрат у дома № 25) из 17 мест, по данным программы, 12 свободно, на самом же деле припарковаться негде. Здесь за парковку рассчитались всего 5 водителей из 17. Примерно такая же картина во всех районах, где действует платная парковка.

В чём же дело? Почему автолюбители, не боясь штрафа, Проект «Парковочное пространство» запустили в сентябре 2016 г., игнорируют правила оплаты?

Не договорились

Ситуация сложилась курьёзная: за полгода работы проекта оператор «Ростовского парковочного пространства» так и не смог договориться с ГИБДД о том, как и, главное, кем будет взиматься штраф за неоплаченную стоянку. У компании нет доступа к личным данным водителей, поэтому штрафы и не выписываются. По словам пресс-службы «Парковочного пространства», обязанности по привлечению к ответственности за неуплату парковки возложены на административные комиссии районов Ростова-на-Дону.

Однако и у властей на данный момент нет рычагов влияния на автолюбителей, которые не оплачивают место стоянки. Администрации города необходимо заключить контракт с МВД и правительством региона, чтобы они могли организовать доступ к базе данных ГИБДД. Сейчас этого соглашения нет. Сотрудники ГАИ эвакуируют и штрафуют только те машины, которые нарушили правила парковки, прописанные в ПДД.

Получается, что проект, на который инвестор уже потратил 103 млн. рублей, попросту не работает.

Комментарий специалиста

«На данный момент проект соглашения между МВД РФ и администрацией РО подготовлен и находится на стадии согласования, — говорит генеральный директор ООО “Ростовское парковочное пространство” (ООО “РПП”) Александр Юрьев. — Отмечу, что “Ростовское парковочное пространство” не является третьей стороной в данном соглашении. Со дня запуска первого этапа проекта и по настоящее время наши сотрудники фиксируют факты нарушения для передачи данных в районные административные комиссии».