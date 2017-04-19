Ремонт сетей на улице Толстого продлится три месяца — власти Симферополя

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), из-за начавшегося капитального ремонта водопроводной сети и теплотрассы на улице Толстого в Симферополе затруднено движение транспорта. При этом движение машин затруднено не только на ул. Толстого, но и на соседних улицах.

«На улице Толстого ведется капитальный ремонт магистральных сетей силами предприятий “Вода Крыма” и “Крымтеплокоммунэнерго”. Они обещают завершить работы в течение трех месяцев. Задача администрации города — держать подрядчика в серьезном обязательстве по срокам выполнения данных работ», — сказал Бахарев.

Глава администрации призвал автовладельцев с пониманием отнестись к данной ситуации.

«Мы делаем капитальный ремонт сетей, и не будем вскрывать дорожное полотно по несколько десятков раз в году, как это было раньше. Это также позволит нам привести саму дорожную одежду в порядок. Да, сейчас есть неудобства, но я прошу отнестись к этому с пониманием. Это временно. Все необходимые дорожные знаки объездов установлены. Нужно просто скоординировать свое движение по городу таким образом, чтобы избежать проезда по улице Толстого, ездить по дублирующим улицам, планировать свои поездки по городу», — подчеркнул градоначальник.