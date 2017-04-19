В севастопольском филиале КФУ пройдет День открытых дверей

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На мероприятие, которое состоится в 11.00, приглашаются выпускники и родители, которым предоставят информацию о направлениях подготовки, специальностях высшего профессионального образования и изменениях в правилах приема на обучение в 2017 году.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля День открытых дверей прошел в Таврической академии КФУ. Гости мероприятия смогли посмотреть на жизнь университета, пообщаться с преподавателями и узнать все подробности об обучении на факультете, который они выбрали.