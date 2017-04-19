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14:18 (мск), источник: РИА Крым

В севастопольском филиале КФУ пройдет День открытых дверей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). 22 апреля в Севастопольском экономико-гуманитарном институте, который является филиалом Крымского федерального университета имени В. Вернадского, пройдет День открытых дверей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На мероприятие, которое состоится в 11.00, приглашаются выпускники и родители, которым предоставят информацию о направлениях подготовки, специальностях высшего профессионального образования и изменениях в правилах приема на обучение в 2017 году.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля День открытых дверей прошел в Таврической академии КФУ. Гости мероприятия смогли посмотреть на жизнь университета, пообщаться с преподавателями и узнать все подробности об обучении на факультете, который они выбрали.

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