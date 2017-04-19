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14:34 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге заложили первый патрульный корабль ледокольного типа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Первый многофункциональный патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 для ВМФ РФ заложили в среду на «Адмиралтейских верфях», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Сегодня мы отмечаем важное событие как в истории Военно-Морского флота, так и в области военного кораблестроения. Сегодня день рождения будущего корабля, который будет защищать наши арктические просторы», — сказал на церемонии закладки главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Он отметил, что этот корабль необходим флоту. «Корабль необычный, корабль многофункциональный. Он будет решать задачи как боевого патрульного корабля, так и задачи ледокола в системе проводки наших кораблей по Северному морскому пути, на арктических направлениях, ну и, конечно же, исследовательские задачи», — отметил главком.

Он добавил, что в ближайшее время планируется заложить еще один патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов».

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено имя «Иван Папанин» в честь выдающегося исследователя Арктики контр-адмирала Ивана Папанина.

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей был подписан 25 апреля 2016 года. Головной патрульный корабль «Иван Папанин» будет передан ВМФ РФ после 2020 года.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 «Иван Папанин», спроектированный конструкторским бюро «Алмаз», будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа «Раптор».

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