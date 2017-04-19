У развязки на 2-й Брянской в Красноярске озеленяют территорию
В мае рабочие приступят к покраске конструкций.
В мае рабочие приступят к покраске конструкций.
На развязке по ул. 2-ая Брянской до ул. Калинина начались работы в рамках гарантийных обязательств подрядчика.
Объект введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Возведены эстакады и транспортные съезды с ул. 2-я Брянская, ул. Калинина и ул. Маерчака. Подключено наружное освещение, установлены шумозащитные экраны, обустроены лестничные сходы со стороны ул. Калинина.
При этом часть работ, не влияющих на характеристики безопасности, была перенесена на
Асфальтирование и восстановление покрытия будет производиться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей.
В мае рабочие приступят к покраске конструкций и озеленению территории вокруг развязки. Все работы строители должны завершить до 1 июля .
В мэрии отметили, что контроль за реконструкцией ул. 2-ая Брянской со стороны администрации города ведется постоянно. В середине прошлого года по поручению Эдхама Акбулатова на строительной площадке введен режим ежедневных проверок хода строительных работ.
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