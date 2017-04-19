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14:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Школьники Башкирии начали писать Всероссийские проверочные работы

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Школьники Башкортостана начали писать Всероссийские проверочные работы.

Первый тест по русскому языку накануне сдали учащиеся четвертых и пятых классов. Четвероклассникам 20 апреля предстоит написать вторую часть по этой дисциплине, а пятиклассники в этот же день напишут контрольную по математике. 25 апреля состоится ВПР по математике (4 класс) и истории (5 класс); 27 апреля — по окружающему миру (4 класс) и по биологии (5 класс).

Ученики 10 и 11 классов сегодня, 19 апреля, написали проверочную работу по географии. Выпускников школ также в этом году ждет ВПР по физике (25 апреля), по химии (27 апреля), по биологии (11 мая), по истории (18 мая).

Справка. Всероссийские проверочные работы — комплексный проект в области оценки качества образования, который направлен на развитие единого образовательного пространства в РФ, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оценке образовательных достижений обучающихся.

Организация ВПР предусматривает единые: расписание, тексты заданий, критерии оценки.

В варианты всероссийских проверочных работ включаются задания, проверяющие наиболее значимые и важные для общеобразовательной подготовки учащихся элементы по каждому учебному предмету. Задания составляются в формулировках, принятых в учебниках из федерального перечня, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для использования в школах. Содержание заданий определяется федеральными государственными образовательными стандартами.

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки работ результаты вносятся школами через личные кабинеты в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

На федеральном уровне результаты используются для развития единого образовательного пространства, формирования единых ориентиров в оценке результатов обучения, мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов.

На региональном — для диагностики качества образования, формирования программ повышения квалификации учителей.

Управленческие решения по результатам не принимаются.

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