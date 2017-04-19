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14:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируют потепление до +20 и сильный ветер

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане прогнозируют потепление до +20 градусов и сильный ветер.

Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 20 апреля по региону ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Днем порывы могут достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, по югу до +8, днем +10,+15, по югу до +20.

Спасатели обращают внимание, что ночью и утром на отдельных участках трасс прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее.

МЧС рекомендует гражданам избегать нахождения вблизи линий электропередачи, а также деревьев и рекламных щитов.

«Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям просьба соблюдать скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам», — сказали в ведомстве.

В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

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