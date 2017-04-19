Водители предупредили о снегопаде на трассах Башкирии

На кадрах видно, как дорогу и поле окутал снежный покров. Автор рассказал агентству «Башинформ», что запись он сделал 19 апреля около 14.00, когда проезжал по дороге Чекмагуш — Дюртюли.

Подписчики группы выразили удивление, а также опасение, так как многие уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Один из водителей поделился фотографией заснеженной дороги в Дюртюлинском районе.

Как сообщало агентство «Башинформ», на текущей неделе в регионе вновь похолодает. Погода сохранит неустойчивость. В зоне атмосферного фронта местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, ночью по северу республики со снегом.