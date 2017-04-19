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17:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

20 апреля в Казани ожидается метель, гололедица и снежный накат

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). 20 апреля в Казани ожидается облачная погода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель и гололед. Ветер северо-восточный сильный, порывами до 17−22 м/с. Минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до 2 градусов мороза. На дорогах местами гололедица, снежный накат.

Днем в столице Татарстана ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель и гололед. Воздух днем прогреется до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный сильный, порывами до 17−22 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

(Н).

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