20 апреля в Казани ожидается метель, гололедица и снежный накат
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). 20 апреля в Казани ожидается облачная погода.
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). 20 апреля в Казани ожидается облачная погода.
Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель и гололед. Ветер
Днем в столице Татарстана ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метель и гололед. Воздух днем прогреется до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер
(Н).