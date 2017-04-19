На Краснополянской демонтировали незаконные торговые павильоны.

В рамках реализации мер по наведению порядка в сфере розничной торговли в Дзержинском районе Волгограда производится демонтаж незаконно возведенных торговых павильонов на улице Кранополянская. Вместо них в ближайшее время тут создадут новые места для торговли, которые будут соответствовать архитектурному облику города.

Как рассказали в администрации Дзержинского района, земельный участок по улице Краснополянская, 50б был предоставлен в аренду под сезонную торговлю плодоовощной продукцией. Однако за время работы на этой территории были незаконно построены и киоски с павильонами, и двухэтажное капитальное здание. В настоящий момент по решению суда арендатор освобождает территорию.

— Сегодня производится демонтаж металлических конструкций, ограждений, лотков и павильонов, находящихся на этой территории. Отмечу, что судебные тяжбы по данному вопросу велись два года. В ближайшее время территория будет благоустроена. Здесь появятся павильоны нового образца, и торговая деятельность будет продолжена, — отметила начальник экономического отдела администрации Дзержинского района Евгения Шмелева.

Арендаторам павильонов, которые сейчас демонтируют, предоставили место на близлежащей площадке с твердым покрытием. Это временная мера — администрация района и города предлагает хозяйствующим субъектам все возможные варианты для продолжения работы, в том числе перейти на рынки и ярмарки Волгограда.