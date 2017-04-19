Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Я закричала": жена рассказала о результатах анализа Караченцова
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
14:39 (мск), источник: РИАЦ

На Краснополянской демонтировали незаконные торговые павильоны

На Краснополянской демонтировали незаконные торговые павильоны.

Источник: РИАЦ

В рамках реализации мер по наведению порядка в сфере розничной торговли в Дзержинском районе Волгограда производится демонтаж незаконно возведенных торговых павильонов на улице Кранополянская. Вместо них в ближайшее время тут создадут новые места для торговли, которые будут соответствовать архитектурному облику города.

Как рассказали в администрации Дзержинского района, земельный участок по улице Краснополянская, 50б был предоставлен в аренду под сезонную торговлю плодоовощной продукцией. Однако за время работы на этой территории были незаконно построены и киоски с павильонами, и двухэтажное капитальное здание. В настоящий момент по решению суда арендатор освобождает территорию.

— Сегодня производится демонтаж металлических конструкций, ограждений, лотков и павильонов, находящихся на этой территории. Отмечу, что судебные тяжбы по данному вопросу велись два года. В ближайшее время территория будет благоустроена. Здесь появятся павильоны нового образца, и торговая деятельность будет продолжена, — отметила начальник экономического отдела администрации Дзержинского района Евгения Шмелева.

Арендаторам павильонов, которые сейчас демонтируют, предоставили место на близлежащей площадке с твердым покрытием. Это временная мера — администрация района и города предлагает хозяйствующим субъектам все возможные варианты для продолжения работы, в том числе перейти на рынки и ярмарки Волгограда.

Добавим, что в городе-герое с апреля официально стартовал сезон ярмарок. На сегодняшний день уже 21 площадка для ярмарочной торговли внесена в единый реестр. Самая активная торговля развернется в Советском районе, где запланировано открытие 6 крупных площадок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь