Нижегородские синоптики прогнозируют к 23 апреля потепление до +10° и дождь
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до +10° и дождь.
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до +10° и дождь.
Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов регионального Гидрометцентра Ольга Мокеева 19 апреля 2017 года. По данным синоптиков, погода на текущей неделе ожидается холодной — днем не выше +5°, ночью заморозки от -2° до -6°. «Только к выходным дням ветер поменяет направление на южное, и воздух начнет прогреваться», — сообщает Ольга Мокеева. В воскресенье, 23 апреля, максимальная температура воздуха ожидается +7°…+10°, ночью от -1° до +2°. Местами прогнозируется дождь.
Напомним, что сегодня и до 20 апреля в Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение