Нижегородские синоптики прогнозируют к 23 апреля потепление до +10° и дождь

Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов регионального Гидрометцентра Ольга Мокеева 19 апреля 2017 года. По данным синоптиков, погода на текущей неделе ожидается холодной — днем не выше +5°, ночью заморозки от -2° до -6°. «Только к выходным дням ветер поменяет направление на южное, и воздух начнет прогреваться», — сообщает Ольга Мокеева. В воскресенье, 23 апреля, максимальная температура воздуха ожидается +7°…+10°, ночью от -1° до +2°. Местами прогнозируется дождь.

Напомним, что сегодня и до 20 апреля в Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега. На юге и юго-востоке области прогнозируется очень сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, метель. Ожидаются порывы северного и северо-восточного ветра до 18 м/с, на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. По прогнозам Гидрометцентра, такие явления сохранятся в течение ночи и утром 20 апреля.