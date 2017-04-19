Жители Свердловской области напишут тест по истории региона в годы ВОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области напишут тест по истории Великой Отечественной войны с региональным компонентом в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель председателя Молодежного правительства Свердловской области, координатор акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в регионе Максим Кырчиков.

«К следующему году мы сделаем тест о вкладе Свердловской области в победу в Великой Отечественной войне. Мы проведем его в рамках всероссийской акции “Тест по истории Великой Отечественной войны”, которая теперь ежегодно организуется в преддверии 9 мая», — сказал он.

Кырчиков отметил, что разработкой теста займется экспертный совет. «У нас уже есть множество справочной, научной литературы по истории Урала. К работе будут привлечены профессиональные, военные историки, подключено Свердловское отделение Российского военно-исторического общества», — добавил он.

Координатор международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» уточнил, что в этом году тестирование пройдут не менее 10 тыс. свердловчан. «В 2016 году Свердловская область заняла девятое место по количеству площадок, их было 130. Мы ожидаем, что и в этот раз их будет не меньше, написать тест можно будет в крупных вузах Екатеринбурга, в образовательных, культурных учреждениях области», — сказал Кырчиков.

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» впервые была организована в 2016 году для привлечения внимания к сохранению исторической памяти и подвига советского народа в победе над фашизмом. В этом году тестирование пройдет 22 апреля. Участие в акции примут 50 стран, для этого задание переведено на шесть языков — английский, французский, немецкий, китайский, японский и польский.

Тест, составителями которого выступили ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, будет включать 30 вопросов с четырьмя вариантами ответа. На его прохождение отводится полчаса. Также будет возможность проверить свои знания онлайн в день проведения акции. Участникам акции следует зарегистрироваться через сайт проекта кдгр.рф.

По подсчетам организаторов, в прошлом году в тестировании приняли участие более 6 тыс. жителей Свердловской области (3004 мужчины, 3325 женщин). «Средний балл составил 15,92 (из 30 возможных — прим. ТАСС), средний возраст — 18,68 лет. Количество результатов в “0 баллов” — 26, количество результатов в “30 баллов” — 208», — сообщил Кырчиков.