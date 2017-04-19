В Воронеже введут противопожарный режим — шашлык на майских вне закона

На период действия противопожарного режима будет запрещено разводить костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных товариществ, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах. Также будет введен запрет на въезд автомобилей в хвойные леса, — говорится в постановлении областного правительства.

Нарушителям особого противопожарного режима грозит штраф от 2 000 до 4 000 рублей — для частных лиц, от 15 000 до 30 000 рублей — для должностных лиц, от 400 000 до 500 000 рублей — для юридических.

Также МЧС проинформировало о том, что с 20 апреля по 1 июня запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по всем рекам Воронежской области. Запрет на эксплуатацию маломерных судов связан с ежегодным нерестом рыбы.

Напомним, ранее МЧС сообщало о введении запрета на ловлю рыбы в Дону с 20 апреля.