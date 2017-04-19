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15:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на трех улицах Екатеринбурга

Ограничения введут во второй декаде мая 2017 года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на трех улицах столицы Урала, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

По информации Центра организации движения Екатеринбурга, речь идет об участках на улице Ткачей от Луначарского до Мичурина (с обеих сторон), Мичурина от Ткачей до Большакова (с обеих сторон) и Декабристов от Мичурина до Декабристов, 14. Дорожники уверяют, что ограничения будут введены в связи с многочисленными обращениями горожан. Пропускная способность улиц после этого увеличится. Нововведение начнет действовать во второй декаде мая 2017 года.

Напомним, что ранее мэрия анонсировала появление знаков «Остановка запрещена» на 24 участках улиц Екатеринбурга, в том числе на Антона Валека, Февральской Революции, Боевых Дружин и Сакко и Ванцетти.

Комментарии
1
Маргарита Шульженко
Не мешало бы чиновников мэрии высадить из машин и на общественный транспорт без остановок, которые собираются убрать. Все то у них по "просьбе трудящихся"
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