Челябинск отметит День города парадом раритетных авто
В Челябинске стартовал приём заявок на конкурс «АвтоИстория — 2017». Участвовать может любой автолюбитель, имеющий машину
В Челябинске стартовал приём заявок на конкурс «АвтоИстория — 2017». Участвовать может любой автолюбитель, имеющий машину
Финальным этапом состязаний станет общий автопарад на праздновании Дня города: участники проедут на своих машинах-«конкурсантах» по центральным улицам и площадям. Там же компетентное жюри выберет победителей.
Напомним, в столице Южного Урала соревнование
Прошлой осенью выбрать победителей было непросто. Достаточно сказать, что среди представленных на суд жюри четырёхколёсных экспонатов была и редкая модель «Москвича-401», и «Волга» 1959 года с автоматической коробкой передач, и польский Warshava m200, и немецкий Williys MB60. Не остались без зрительского внимания и мотоциклы времён Второй мировой войны.
Впрочем, организаторы надеются, что в этот раз мероприятие пройдёт с ещё большим размахом и удивит челябинцев еще множеством
Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июля.