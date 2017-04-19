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15:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск отметит День города парадом раритетных авто

В Челябинске стартовал приём заявок на конкурс «АвтоИстория — 2017». Участвовать может любой автолюбитель, имеющий машину ретро-модели. Единственное условие — «железный конь» должен быть на ходу и выглядеть опрятно.

Финальным этапом состязаний станет общий автопарад на праздновании Дня города: участники проедут на своих машинах-«конкурсантах» по центральным улицам и площадям. Там же компетентное жюри выберет победителей.

Напомним, в столице Южного Урала соревнование ретро-автомобилей проходит уже во второй раз. Так же, как и в прошлом году, организатором выступает общественное движение «За возрождение Урала». Прошлогодний конкурс назывался «Техническое наследие Южного Урала — 2016» и привлёк почти 80 автомобилистов и мастеров-реставраторов. Авторы идеи признаются, что ожидали куда более скромных показателей. Также руку к учреждению «АвтоИстории» приложил бизнесмен и меценат Владимир Спиридонов, в своё время сам создавший уникальный музей старинных машин.

Прошлой осенью выбрать победителей было непросто. Достаточно сказать, что среди представленных на суд жюри четырёхколёсных экспонатов была и редкая модель «Москвича-401», и «Волга» 1959 года с автоматической коробкой передач, и польский Warshava m200, и немецкий Williys MB60. Не остались без зрительского внимания и мотоциклы времён Второй мировой войны.

Впрочем, организаторы надеются, что в этот раз мероприятие пройдёт с ещё большим размахом и удивит челябинцев еще множеством авто-раритетов.

Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 1 июля.

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