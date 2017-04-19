Пропавших интернатских девочек нашли в Нововаршавке
Сегодня, 19 апреля, на четвертый день после исчезновения в Нововаршавке нашли школьниц, которые в воскресенье ушли из адаптивной
Сегодня, 19 апреля, на четвертый день после исчезновения в Нововаршавке нашли школьниц, которые в воскресенье ушли из адаптивной
Как сообщили в омском Следкоме, 11-летняя Александра Матюшенко и 13-летняя Екатерина Иванова сами пришли к переправе на Черлак, которая в данный момент уже закрыта. Ранее сообщалось, что девочки намеревались поехать в Черлак, куда сейчас добраться можно только через Омск.
Предварительно известно, что всё это время девочки прятались. Сейчас они находятся у силовиков.
Напомним, через два дня после пропажи школьниц Следком возбудил дело об убийстве. После этого во вторник их якобы видели в омском гипермаркете «Триумф» с мужчиной, представившимся отцом.