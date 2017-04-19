Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Жена рассказала о результатах анализа Караченцова на рак
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Полюс холода
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16:05 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге полиция обыскала филиал Южного регионального банка

В Петербурге прошли обыски в филиале Южного регионального банка (ЮРБ). Полиция интересовалась клиентами учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно 19 апреля «Фонтанке», накануне утром в филиал ЮРБ на проспекте Добролюбова, 8, пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД и оперативники «банковского» отдела УЭБ и ПК петербургского главка. Изучение и изъятие документов заняли весь день, работа банка была временно приостановлена.

В ЮРБ нашему журналисту подтвердили следственные мероприятия, уточнив, что те касались нескольких клиентов.

«Банк оказывает всяческое содействие, все запрашиваемые документы предоставлены», — уточнили в организации.

Головной офис Южного регионального банка расположен в Ростове-на-Дону. Занимает 509-е место по активам. По данным ресурса Banki.ru, в основном коммерческое учреждение обслуживает и кредитует корпоративных клиентов (преимущественно предприятия торговли), проводит операции на межбанковском рынке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Яхтклуб на Карповке остался без парковки
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь