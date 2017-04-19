В Петербурге полиция обыскала филиал Южного регионального банка

Как стало известно 19 апреля «Фонтанке», накануне утром в филиал ЮРБ на проспекте Добролюбова, 8, пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД и оперативники «банковского» отдела УЭБ и ПК петербургского главка. Изучение и изъятие документов заняли весь день, работа банка была временно приостановлена.

В ЮРБ нашему журналисту подтвердили следственные мероприятия, уточнив, что те касались нескольких клиентов.

«Банк оказывает всяческое содействие, все запрашиваемые документы предоставлены», — уточнили в организации.