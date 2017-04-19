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16:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прийти и стать на секундочку умнее: «Недели науки ИГУ» проходят в областном центре

Мероприятия продлятся до 22 апреля.

Общегородское мероприятие «Недели науки ИГУ» проходит в Иркутском госуниверситете. Проект стремится показать значимость науки в современном обществе, рассказать о последних наработках и наблюдениях в этой сфере. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

В 2016 году команда студентов запустила проект под названием «Недели науки ИГУ» и вот уже в третий раз всеми силами его реализует. Только за прошедшие в ноябре недели было проведено 16 мероприятий, привезено и прослушано шесть профессиональных лекторов, а за те 14 дней участие приняли 5 тысяч человек. На сегодняшний день организаторы решили перейти в новый формат и охватить еще больше аудитории.

«Школа проектов «оСНОва». Обучающая школа по созданию проекта от неосязаемой идеи до ее полной реализации. За две рабочих недели планируется вывести энтузиазм участников в нечто материальное, которое поможет попасть на летние форумные кампании и побороться за грант на осуществление задуманного. В рамках школы будут проводиться лекции и мастер-классы по упаковке идеи и ее грамотной презентации, а также приглашенные стартаперы (полный список вы можете посмотреть здесь) расскажут свои истории успеха сквозь тернии к звездам. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет. Две недели напряженной работы уже стартовали в коворкинге «InLermontov. Выступления лекторов продлятся до 29 апреля», — говорится в сообщении.

Клуб научных дебатов. Наука — вещь спорная, поэтому феномен интеллектуальных слэмов набирает обороты. Высказать и обсудить свою точку зрения в острых вопросах, утолить интеллектуальный голод и послушать выступления приглашенных лекторов. Темой этого дня станет «Политизация науки», а новой головой для размышления — Алексей Паевский. Просто о сложном, подкрепляя жизненными примерами, лектор вызывает у аудитории жажду к углублению знаний. 22 апреля в 12.00 в галерее «Рevoлюция».

Безразмерная флешка — кажется выдумкой, но больше года назад российские программисты выиграли грант на разработку, которой дали громкое название «бесконечная флешка». Сейчас новинка запущена в производство и даже доступна для покупки, правда, пока исключительно оптовыми партиями.

Разработка имеет встроенное программное обеспечение, которое позволяет подключаться к сохраненной информации с любого устройства и является своеобразным ключом, избавляя пользователя от необходимости заходить в почту, вводить логин и пароль. А расскажет об этом один из создателей — Олег Курбатов.

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