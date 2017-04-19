«У вас прямо тотальный контроль — все под колпаком», — в уральском медколледже запретили хиджабы и следят за студентами в соцсетях

Об этом рассказала директор медколледжа Елена Шевалова на вчерашнем заседании комиссии по профилактике экстремизма, которое состоялось в администрации города.

«Запрет на ношение хиджаба прописан в правилах внутреннего распорядка. Требование к одежде сейчас единое для занятий практического и теоретического обучения. Ввели, потому что были лица, которые посещали занятия в национальных одеждах. Обязательно проводится проверка библиотеки на наличие экстремистской литературы. Уже третий год при приеме документов мы проводим психологическое тестирование и отслеживаем толерантность (поступающих). Обязательно проводим анкетирование студентов на определение национального состава. Также проводится анкетирование на знание и наличие молодежных субкультур», — цитирует Шевалову местное издание «Глобус».

Что касается отряда «Око», то, по словам директора медколледжа, это волонтерский отряд. Активисты ведут наблюдение в социальной сети «ВКонтакте», наблюдают сайты, отслеживают электронную почту студентов и своих друзей на предмет выявления проэкстремистских наклонностей.

«Сейчас мы отслеживаем абсолютно все Instagram наших студентов. Так мы отслеживаем не только экстремистские и террористические настроения, но и суицидальные. Это уже дало результат. У нас выявились студенты, которые имеют отношение к субкультурам, склонные к суициду. А также студенты, у которых есть друзья других национальностей. После этого мы провели анкетирование студентов, вызвали родителей. У нас сейчас есть люди, которые прикреплены к психологу, есть люди, которые прикреплены к психиатру. Есть такие, которые встали в “группу риска” и стоят на внутриучилищном контроле. Мы пошли на хитрость: на территории колледжа глушим Wi-Fi, чтобы они даже через телефоны не могли никуда выйти», — отметила Шевалова.

Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Набиуллина в свою очередь попросила руководителей образовательных учреждений «в такой рьяной борьбе обойтись без перегибов, чтобы дети и родители не чувствовали, что их права ущемлены».

«У вас прямо тотальный контроль — все под колпаком. Но я могу понять Елену Михайловну, потому что прошлый год был достаточно печальным в этом отношении — с жизнью покончили два студента. Понятно, что есть личная жизнь, но можно было это предотвратить, если бы информация была вовремя и у психолога, и у педагогов. Бывает, что равнодушные товарищи не делятся, но здесь можно было бы сохранить молодые жизни. Когда есть проблемы с психикой, профессиональная помощь необходима. Поэтому и педагог-психолог работает на штатной основе», — поделилась мнением заметила глава Серовского городского округа Елена Бердникова.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, в январе этого года глава Минобрнауки Ольга Васильева напомнила о светском характере образования в России, комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии. В 2015 году Верховный суд признал законным запрет на хиджабы в мордовских школах.