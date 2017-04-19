Тысяча близнецов помогла понять, какие черты лица родителей наследуют дети

Команда ученых проанализировала 3D-модели лиц 952 женщин-близнецов (идентичных и неидентичных), проживающих в Великобритании. Исследователи обнаружили, что форма кончика носа, носогубная складка, подбородок, а также скулы и внутренние углы глаз сильнее всего зависели от генетики.

Объединив эти 3D-модели со статистическим алгоритмом, который фиксирует локальные изменения в чертах лица, исследователи смогли создать карту лица, на которой можно увидеть, какие участки лица потомство будет наследовать с более высокой и более низкой вероятностью.