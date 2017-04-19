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15:55 (мск), источник: Индикатор

Тысяча близнецов помогла понять, какие черты лица родителей наследуют дети

Ученые из Королевского колледжа Лондона в масштабном исследовании на близнецах установили, какие черты лица передаются следующему поколению с большей вероятностью. Результаты работы представлены в журнале Scientific Reports.

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Команда ученых проанализировала 3D-модели лиц 952 женщин-близнецов (идентичных и неидентичных), проживающих в Великобритании. Исследователи обнаружили, что форма кончика носа, носогубная складка, подбородок, а также скулы и внутренние углы глаз сильнее всего зависели от генетики.

Объединив эти 3D-модели со статистическим алгоритмом, который фиксирует локальные изменения в чертах лица, исследователи смогли создать карту лица, на которой можно увидеть, какие участки лица потомство будет наследовать с более высокой и более низкой вероятностью.

По словам ученых, даже идентичные близнецы могут иметь довольно много мелких различий в чертах лица, но из-за ключевых областей, которые контролируются генетически, мы воспринимаем их как одинаковых.

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