Тысяча близнецов помогла понять, какие черты лица родителей наследуют дети

Команда ученых проанализировала 3D-модели лиц 952 женщин-близнецов (идентичных и неидентичных), проживающих в Великобритании. Исследователи обнаружили, что форма кончика носа, носогубная складка, подбородок, а также скулы и внутренние углы глаз сильнее всего зависели от генетики.
Объединив эти 3D-модели со статистическим алгоритмом, который фиксирует локальные изменения в чертах лица, исследователи смогли создать карту лица, на которой можно увидеть, какие участки лица потомство будет наследовать с более высокой и более низкой вероятностью.
По словам ученых, даже идентичные близнецы могут иметь довольно много мелких различий в чертах лица, но из-за ключевых областей, которые контролируются генетически, мы воспринимаем их как одинаковых.