200 тысяч земельных участков в Иркутской области могут снять с кадастрового учета

Около 200 тысяч ранее учтенных земельных участков в Приангарье могут быть сняты с кадастрового учета. Орган регистрации прав обязан снять с учета земли, учтенные до 1 марта 2008 года, если о них нет информации в ЕГРН. Подтвердить свое право на участки жителям Иркутской области нужно в ближайшее время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Росреестра по Иркутской области.

О снятии с учета 200 тысяч земельных участков заявила заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна Меньшикова.

«Для недопущения неправомерного снятия с учета в ближайшее время мы будем рассылать уведомления о планируемом снятии собственникам возведенных на участках объектов недвижимости, а также правообладателям исходных участков. В случае отсутствия информации о таких правообладателях, запросы направим в органы местного самоуправления. Если сведения мы так и не получим, то снимем участок с учета, а значит, в дальнейшем владельцам нужно будет для регистрации своих прав повторно обращаться для установки земель на учет», — пояснила Татьяна Меньшикова.

Также замдиректора филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области рассказала, что в апреле при управлении создана апелляционная комиссия, которая будет рассматривать заявления об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Раньше обжаловать такие решения можно было только в суде, и сама процедура была сложнее и требовала дополнительных финансовых расходов. Теперь заявители должны обращаться в апелляционную комиссию — для этого нужно минимум документов и это бесплатно.

Убедиться в том, что права на участок зарегистрированы, можно на сайте Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости online», или заказав выписку из ЕГРН.