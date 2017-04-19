Белогорье станет центром притяжения паломников со всей России

«У нас есть представление о первоочередных задачах по завершению реконструкции Белогорского монастыря и организации праздничных мероприятий. Считаю важным, что мы расширили географию празднования юбилея. Это правильный имиджевый формат для продвижения нашего Белогорского комплекса», — заявил глава Прикамья, открывая заседание оргкомитета.

В рамках праздничных мероприятий, в частности, планируется провести выездные выставки в Совете Федерации и Государственной думе России в Москве, а также в городах Пермского края, организовать поездки детей и молодёжи в Белогорский монастырь, уроки в школах Прикамья об истории храма.

О ходе реставрационных работ рассказал Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. По его словам, летом будут завершены ремонтные работы на фасаде Крествовоздвиженского собора, иконостасах верхнего храма Крестовоздвиженского собора, во внутренних помещениях. Планируется реконструировать паперть южного входа в храм — установить пандусы для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

«Уверен, всем миром мы сможем выполнить все поставленные задачи и достойно встретить столетие главной святыни Пермской земли. Для нас особенно ценно, что мы видим поддержку и понимание значимости этого события со стороны главы региона», — подчеркнул митрополит Мефодий.

Напомним, 31 марта, на первом заседании оргкомитета был сформирован план по подготовке к празднованию 100-летия освящения Белогорского монастыря. Максим Решетников заявил, что развитию монастыря будет уделяться всестороннее внимание, и поручил членам оргкомитета разработать пятилетний план по дальнейшему восстановлению и поддержке храма. Белая гора должна стать центром притяжения паломников и туристов со всей России, поэтому необходимо создать все условия для их пребывания.

Источник — администрация губернатора Пермского края.