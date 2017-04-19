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15:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии водитель по решению суда выплатит компенсацию пострадавшему в ДТП шестилетнему мальчику

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Куюргазинского района добилась судебного решения о взыскании в пользу ребенка, пострадавшего в ДТП, 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Установлено, что в июле 2015 года житель района ехал на автомобиле по одной из сельских улиц, где сбил шестилетнего пешехода. Мальчик выбежал на проезжую часть. Ребенок получил различные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Медики диагностировали разрыв печени и закрытый перелом бедренной кости.

Эти увечья причинили мальчику серьезную психологическую травму. Он долгое время лечился в больнице, перенес несколько операций и приобрел хромоту. Автовладелец отказался от возмещения ущерба пострадавшему.

«В соответствии с Гражданским кодексом РФ, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины, если вред причинен источником повышенной опасности», — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с водителя денежную компенсацию причиненного морального вреда.

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