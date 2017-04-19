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15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский синоптик: «Потепление придет в регион после 27 апреля»

На выходных горожан ожидают мокрый снег и до -10.

Новый циклон придет в Воронеж на выходных, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Вячеслав Морозов в среду, 19 апреля. Циклон принесет с собой осадки, но не такой интенсивности, как в ночь на 19 апреля.

В четверг и в пятницу в Воронеже осадков не ожидается. Самыми холодными станут ночи в пятницу и субботу, 21 и 22 апреля. По прогнозам синоптиков, температура опустится до -5 градусов, в отдельных районах — до -10.

— Для апреля снег не характерен. Уже сошел снежный покров, кое-где взошли сельхозкультуры. Однако в пятницу, субботу и воскресенье в регион придут новые осадки и похолодание. В утренние часы ожидается мокрый снег, днем — небольшой дождь. После выходных осадков не предвидится, — уточнил Вячеслав Морозов.

По словам метеоролога, температура постепенно начнет повышаться с 23 апреля, а окончательно войдет в норму — после 27 апреля, когда дневная температура составит от +13 до +18, а ночная — от +3 до +7. До этого времени средняя дневная температура составит от +9 до +11, ночью — от 0 до +2.

Снегопад прошел в регионе в ночь на среду, 19 апреля. Толщина снега составила 7 см. По словам Вячеслава Морозова, подобное явление наблюдалось в Воронежской области 22 апреля 1997 года. Тогда толщина снежного покрова составила 14 см.

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