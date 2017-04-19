Синоптики прогнозируют дожди к концу недели

По данным метеорологов, 21—22 апреля циклон и атмосферные фронты, смещающиеся с Европейской части России и Южно-Каспийский циклон с фронтами вызовут дожди и сильный порывистый ветер, местами 15−25м/с в большинстве областей республики.

«Под влиянием циклонов на юге ожидаются грозы. Температура воздуха сохранится выше средних многолетних значений на 3−6ºС по всей территории Казахстана», ― говорится в сообщении.

Так в Алматы 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью+8+10°С, днем +22+24°С.

21 апреля также переменная облачность, днем временами дождь. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

22 апреля в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, временами дождь. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью+9+11°С, днем +18+20°С.

В Астане 20 апреля ― переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью +2+4°С, днем +16+18°С.

21 апреля также переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +17+19°С.