Синоптики прогнозируют дожди к концу недели
В предстоящие сутки на большей части Казахстана, под влиянием антициклона, сохранится тёплая погода без осадков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В предстоящие сутки на большей части Казахстана, под влиянием антициклона, сохранится тёплая погода без осадков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным метеорологов,
«Под влиянием циклонов на юге ожидаются грозы. Температура воздуха сохранится выше средних многолетних значений на 3−6ºС по всей территории Казахстана», ― говорится в сообщении.
Так в Алматы 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью+8+10°С, днем +22+24°С.
21 апреля также переменная облачность, днем временами дождь. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
22 апреля в Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, временами дождь. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью+9+11°С, днем +18+20°С.
В Астане 20 апреля ― переменная облачность, без осадков. Ветер
21 апреля также переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер
22 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер