Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала People
49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга журнала.
49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга журнала.
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американская актриса Джулия Робертс была сегодня признана самой красивой женщиной планеты по версии американского журнала People.
«Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу “Самые красивые в мире”, и она
49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. «В пятый раз? Это лестно», — сказала она в интервью журналу, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.
На вопрос, чувствует ли она себя смущенной, Робертс ответила: «Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно».
В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал другую американскую актрису — Дженнифер Энистон.