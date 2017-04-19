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17:51 (мск), источник: ТАСС

Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала People

49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга журнала.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американская актриса Джулия Робертс была сегодня признана самой красивой женщиной планеты по версии американского журнала People.

«Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу “Самые красивые в мире”, и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой», — пишет сегодня журнал в статье на своей интернет-странице. Издание намекает на название знаменитого фильма «Красотка» (Pretty Woman), вышедшего на экраны в 1990 году, главную роль в котором исполнила Робертс.

49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. «В пятый раз? Это лестно», — сказала она в интервью журналу, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.

На вопрос, чувствует ли она себя смущенной, Робертс ответила: «Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно».

В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал другую американскую актрису — Дженнифер Энистон.

Комментарии
8
Иван Петров
Я столько не выпью.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Вообще то - не бывает некрасивых женщин.., бывает мало водки! :-)
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Мдяяя... ! Тады - я самый Красивый Змей на планете! :-) А то - лягушке можно, а мне - нельзя? :-)
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