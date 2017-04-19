В Аургазинском районе бобёр забрёл во двор многоквартирного дома
В Аургазинском районе бобёр забрёл во двор многоквартирного дома. Животное обнаружили жители села Толбазы на улице Химиков.
В Аургазинском районе бобёр забрёл во двор многоквартирного дома. Животное обнаружили жители села Толбазы на улице Химиков.
Они же прислали видео в программу «Мобильный репортёр». Местные вызвали спасателей и работников ветеринарной службы, которые поймали зверя и впоследствии выпустили его в естественную среду обитания — в реку Аургазы.
Автор видео: Светлана Халитова.