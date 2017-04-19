Движение по двум улицам Ростова ограничат из-за полумарафона

Как сообщает городской департамент автодорог, движение будет ограничено с 7.00 до 14.00 на улице Советской на участке между площадями Крала Маркса и Театральной.

В это же время ограничения будут действовать на участке улицы Большой Садовой от Театральной площади до проспекта Ворошиловского.

Первый Всероссийский полумарафон «Забег» пройдет 21 мая в 10 городах России. Помимо Ростова, он запланирован во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Москве, Нижнем-Новгороде, Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте полумарафона, его участники в разных городах стартуют одновременно, вне зависимости от часовых поясов. Они смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили 3-километровую трассу, которую можно пробежать вместе с родителями.