Невесты просят возбудить дело против свахи Сябитовой

По его словам, женщины заключили с Сябитовой договоры, по которым та должна была «оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола», но обязательства не выполняла. При этом услуга была недешевой — одна из клиенток отдала за нее 250 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в ОВД «Пресненское», но получили отказ: полиция решила, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений.

«Мы с этим не согласны и просим прокуратуру обязать полицию возбудить дело по фактам мошенничества», — сказал адвокат, напомнив, что решение по жалобе прокуратура должна принять в течение месяца.