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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Невесты просят возбудить дело против свахи Сябитовой

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Невесты просят возбудить уголовное дело против известной телевизионной свахи Розы Сябитовой, которая так и не нашла им женихов, сообщил РИА Новости адвокат заявительниц Владислав Кочерин.

Источник: РИА Новости
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По его словам, женщины заключили с Сябитовой договоры, по которым та должна была «оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола», но обязательства не выполняла. При этом услуга была недешевой — одна из клиенток отдала за нее 250 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в ОВД «Пресненское», но получили отказ: полиция решила, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений.

«Мы с этим не согласны и просим прокуратуру обязать полицию возбудить дело по фактам мошенничества», — сказал адвокат, напомнив, что решение по жалобе прокуратура должна принять в течение месяца.

Комментарии
1
Александр д
дебелизм процветает в стране
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