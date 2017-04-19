Власти столицы Таиланда запретили уличную еду

Администрация Бангкока пошла на такие меры, чтобы сделать столицу более безопасной и чистой, и освободить тротуары для пешеходов.

Главный советник губернатора Бангкока Ванлоп Суванди (Wanlop Suwandee) пообещал, что до конца года чиновники уберут не только уличных торговцев едой, но и другими товарами. По его словам, «зачистка» коснется всех 50 районов столицы.

Никаких исключений в данном вопросе не будет, подчеркнул Суванди. «Уличные торговцы слишком долго занимали тротуары, но мы предоставили им законные места на рынках для продажи еды и других товаров. Никакого промедления с этой операцией не будет», — сказал чиновник.

Бангкок славится своей уличной едой. Ранее в апреле американский телеканал CNN назвал столицу лучшим в мире городом по данному параметру. Суванди отметил, что благодарен CNN за такое признание. Вместе с тем чистота и безопасность улиц являются приоритетом для администрации Бангкока, пояснил он.