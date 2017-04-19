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15:58 (мск), источник: СуперОмск

Жили в шалаше, ели шиповник: появились подробности исчезновения девочек из омского интерната

Сегодня, 19 апреля, были найдены разыскиваемые с воскресенья воспитанницы школы-интерната для отстающих в развитии детей — 11-летняя Александра Матюшенко и 13-летняя Екатерина Иванова.

Они находились в 8 км от Нововаршавки на берегу Иртыша, где их заметили рыбаки, сообщает пресс-служба омской полиции.

К переправе девочки вышли сами — они ждали парома до Черлака, а до этого несколько дней прятались на территории Нововаршавки в шалаше в кустах на берегу Иртыша. Там они ночевали, укрываясь теплыми вещами, а питались все это время ягодами шиповника, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Сейчас девочек повезли в больницу на обследование. По предварительной информации, противоправных действий против беглянок не совершалось.

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